Мошенники придумали схему обмана под видом выплат с Госуслуг

Жители страны столкнулись с новой схемой мошенничества – злоумышленники направляют гражданам электронное письмо, внешне напоминающее сообщение от портала Госуслуг, и предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и номер банковской карты. Письмо содержит характерные для сообщений портала Госуслуг элементы: логотипы, шрифт и гиперссылки. На первый взгляд отличить мошенника можно только по электронному адресу отправителя.

Приманкой для «жертв» служит сообщение о якобы полагающемся начислении «социальных компенсаций», для оформления которых нужно перейти по ссылке, указав номера СНИЛС и банковской карты.

Руководство Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации напоминает, что уведомления пользователям Госуслуг приходят в личный кабинет на портал и в виде push-уведомлений в мобильное приложение.

«Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днём рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — подчеркнул в официальном сообщении заместитель руководителя Минцифры России Олег Качанов.

Представитель федерального ведомства отметил, что министерство ведет непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru. По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле. При обнаружении признаков мошеннической деятельности уполномоченная организация незамедлительно направляет запрос на блокировку соответствующему регистратору доменных имен.

Услуги по социальным выплатам признаны наиболее востребованными среди жителей страны за прошедший год. Чтобы не стать «жертвой» мошенников Мининформполитики Чувашии рекомендует пользователям проверять наличие уведомлений в личном кабинете и при наличии каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки.

чувашинформ.рф