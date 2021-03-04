Минстрой Чувашии проводит конкурсный отбор источников водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту

В бюджете Чувашской Республики на 2021 год предусмотрены средства в размере 100 млн рублей для предоставления муниципалитетам субсидий на капитальный ремонт источников водоснабжения — водонапорных башен и водозаборных скважин.

В Минстрое Чувашии состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору проектов. Комиссию возглавил руководитель ведомства Александр Героев.

Всего на конкурс было представлено 156 проектов от 16 муниципальных образований на общую сумму 176 млн рублей.

После рассмотрения заявок к участию в конкурсе допущены 130 проектов на общую сумму 139 млн рублей. Оценивались износ, экономическая эффективность, передача в эксплуатацию и время подачи заявки.

В 2020 году в целях приведения в надлежащее состояние источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) сельских населенных пунктов из республиканского бюджета было направлено 169 млн рублей. Это позволило капитально отремонтировать 189 источников водоснабжения, увеличив надежность подачи воды более чем для 20 тысяч жителей Чувашии.

чувашинформ.рф