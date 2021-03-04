В Шумерле определены победители муниципального этапа Чемпионата «Школьная волейбольная лига»

В течение недели, с 25 февраля по 4 марта, в спортивном зале ДЮСШ «Олимп» проходил ежегодный муниципальный этап Чемпионата «Школьная волейбольная лига». Данный спортивный проект в Шумерле проводится в десятый раз и собирает на участие все общеобразовательные учреждения города.

Сборные команды юношей и девушек боролись за основную награду городского этапа – кубок чемпиона.

По итогам игр безоговорочным лидером первенства среди девушек стала команда «СОШ №6». Второе место заняли волейболистки «СОШ №3». Тройку лидеров замкнули представительницы «СОШ №2». В юношеском первенстве уверенную победу одержали волейболисты «СОШ №3». Серебро досталось учащимся «Гимназия №8». Бронзу завоевали волейболисты «СОШ №2».

На торжественном закрытии Чемпионата команды были награждены дипломами и кубками, а грамотами были отмечены игроки в номинациях «Лучший игрок» и «Лучший бомбардир».

Победители муниципального этапа будут защищать честь города Шумерли на зональных и республиканских этапах Чемпионата «Школьная волейбольная лига».

Источник: сайт администрации г. Шумерли.