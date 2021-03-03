«ЧГУ-Атланта» — чемпион студенческой и финалист профессиональной баскетбольных лиг России

Женская баскетбольная команда ЧувГУ — Чемпион элитного дивизиона студенческой лиги РЖД ассоциации студенческого баскетбола и одновременно — участник плей-офф второго дивизиона Чемпионата России.

Игру за первое место прошла 23 февраля, девушки из «Атланты» победили со счетом 62:73. Лучшим защитником турнира стала Вероника Михалева, лучшим форвардом и самым ценным игроком «Финала восьми» студенческой лиги РЖД – Анастасия Макарьева.

«Баскетбол – это очень красивая спортивная игра. Женский баскетбол у нас в лидерах среди командных видов спорта. Ректорат вуза поддерживает начинания тренера, который создал не просто команду, а настоящую семью, со своими ценностями и поддержкой друг друга. В ЧувГУ мы делаем всё возможное для раскрытия потенциала студентов в различных направлениях. И спортивные увлечения и достижения ценятся наравне с другими», — отметил ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров.

Состав команды обновился в сентябре 2020 года, когда в нее пришли шесть новых игроков, это стало самым обсуждаемым событием в Ассоциации студенческого баскетбола. За несколько месяцев команда сыгралась и сделала рывок в профессиональной карьере: сезон закончился в Студенческой Лиге, а в профессиональной — самый разгар. Команда уже попала в плей-офф, играет в четвертьфинале.

«Мы хотим выстроить в Чувашии целую баскетбольную структуру, которая была бы основана на базе вуза и охватывала всю сферу: от детского баскетбола и до спорта высших достижений. Инфраструктурные возможности университета для этого есть, за что мы очень благодарны руководству вуза. План на будущее — победа в каждом матче. Мы уже играем со своими студентами и в АСБ, и в Суперлиге-2. Теперь есть повод ставить цели выше», — говорит тренер команды «ЧГУ-Атланта» Никита Иванов.

По итогам соревнований всем участницам команды будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта.

чувашинформ.рф