С 3 марта родители снова могут посещать утренники в детских садах Чувашии

Эпидемиологическая ситуация в дошкольных учреждениях республики налаживается. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева с сегодняшнего дня снимается запрет на посещение родителями детских утренников.

Как рассказал первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин, по состоянию на 2 марта 2021 года в дошкольных образовательных организациях Чувашии зафиксировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 – это на 20 человек меньше, чем неделю назад. В этой связи с 3 марта родителям разрешено посещать мероприятия в детских садах, соблюдая все необходимые требования безопасности.

«Мы понимаем, что для родителей важно присутствовать на утренниках, которые значимы для них и детей. Теперь они смогут побывать на мероприятиях к 8 Марта, выпускных и других праздниках», – отметил Алексей Лукшин.

чувашинформ.рф