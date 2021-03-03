Глава Чувашии считает возможным посещение детских утренников

Глава Чувашии Олег Николаев передал поручение Министерству образования и молодежной политики республики обеспечить возможность родителям с сегодняшнего дня посещать детские мероприятия. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

«Впереди праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, многих детей в этом году ждет выпускной из детского сада и поступление в школу. Понятно желание родителей присутствовать в важный момент жизни ребенка, быть рядом и поддерживать», – отметил Олег Николаев.

Глава республики считает возможным посещение родителями утренников при соблюдении всех необходимых требований санитарной безопасности. Отметим, что ограничения для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сохраняются.

Источник: чувашинформ.рф.