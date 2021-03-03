В Шумерле с рабочим визитом побывал глава Минстроя Чувашии Владимир Осипов

В сопровождении главы администрации Валерия Шигашева и заместителя главы-начальника управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Альбины Ксенофонтовой министр транспорта и дорожного хозяйства посетил сразу несколько объектов. В частности, обсуждена возможность открытия участка автомобильной дороги по улице Матросова, построенной еще в 2016 году. По ряду причин дорога так и не была введена в эксплуатацию. Владимир Осипов отметил, что Минстрой будет всячески содействовать положительному решению вопроса.

Следующим объектом посещения стал капитально ремонтируемый мост через реку Паланку. Стороны обсудили вопросы временного содержания дороги, обустройство съездов и звукоизоляции.

На железнодорожном вокзале глава ведомства обсудил с руководством города давно назревшую проблему организации пешеходного перехода через железнодорожные пути, капитальный ремонт железнодорожного моста с установкой подъемника, а также возможность возобновления курсирования электропоездов «Шумерля-Сергач».

Также стороны обсудили возможность обустройства автобусной остановки возле кладбища на автомобильной дороге «Чебоксары-Сурское» и проведения ремонтных работ автомобильной дороги по улицам Тракторной, О. Кошевого и Сурскому проезду.

О. Дмитриева.