В Чувашии повышают эффективность государственных и муниципальных закупок

Об этом в интервью телеканала «Про Бизнес» рассказала руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.

Сейчас в Чувашии объем государственных и муниципальных закупок составляет порядка 35 млрд рублей.

Надежда Колебанова отмечает, что главная задача – повысить эффективность координации и прозрачность работы бюджетных денег, оцифровать процессы и минимизировать участие человека и бумажный документооборот.

«Наши поставщики не имеют приоритета и принимают участие на общих основаниях согласно законодательству. Но в целом получается, что около 75% в конкурентных процедурах — это наши поставщики. Например, если говорить по ремонтам, то это примерно 95%, по организации горячего питания — 97%. Кроме того, у нас теперь работает «Портал закупок малого объема», — подчеркнула руководитель ведомства.

Отметим, что «Портал закупок малого объема Чувашии» объединил около 1550 государственных и муниципальных заказчиков республики.

Напомним, что электронный сервис «Портал закупок малого объема Чувашской Республики», внедренный в августе 2020 года по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева, позволяет автоматизировать закупки у единственного поставщика, обеспечивает их открытость и прозрачность.

чувашинформ.рф