В Чувашии завершено расследование первого за 10 лет уголовного дела по факту фальсификации избирательных документов

В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту фальсификации избирательных документов при проведении выборов в сельском поселении.

Напомним, на избирательном участке № 1523 в селе Мусирмы Урмарского района председатель и два члена УИК, действуя группой лиц, изготовили фиктивные избирательные документы – заявления от имени 43 избирателей о предоставлении тем возможности проголосовать вне помещения для голосования по причине неудовлетворительного состояния здоровья. При этом подписи были подделаны, а бюллетени учтены при подсчете голосов. Также председатель участковой избирательной комиссии собственноручно заполнила 138 бюллетеней. Оказалось, что одним из кандидатов в депутаты являлся директор местной школы, учителем в которой работала член УИК. Вероятно, в его пользу и подделывались бюллетени

Следственное управление СК России по Чувашской Республике возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142, ст. 142.1 УК РФ. А это значит, что членам УИК, занимавшимся фальсификацией, грозит штраф до пятисот тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до четырех лет.

Отметим, что в Чувашии это первое за последние 10 лет уголовное дело, которое завели по факту фальсификации избирательных документов. Причем во многом прозрачность и неизбежность наказания явились следствием активности наблюдателей на выборах.

Напомним, что на выборах в сентябре 2020 года в Чувашии впервые был создан Штаб общественного наблюдения, Общественная палата республики подготовила и обучила более 2200 наблюдателей. Общественники следили за ходом голосования не только на местах, но и онлайн.

На выборах в сентябре 2021 года также будет работать Штаб общественного наблюдения. А за ходом избирательного процесса можно будет следить онлайн благодаря видеокамерам и системам видеомониторинга.

чувашинформ.рф