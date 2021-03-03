В Чувашии будет назначен новый начальник Управления Росгвардии

Об этом стало известно сегодня в ходе встречи Главы Чувашии Олега Николаева с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным.

«Была проведена определенная ротация. К вам скоро прибудет новый руководитель», — сообщил Александр Порядин.

Олег Николаев отметил, что Правительство республики уделяет особое внимание взаимодействию с правоохранительными органами по вопросам общественно-политической и оперативной обстановок на территории региона.

«С силовым блоком налажен тесный и содержательный диалог, который позволяет эффективно реагировать на возникающие моменты, опративно вырабатывать важные решения», — подчеркнул Олег Николаев.

Бывший начальник Управления Росгвардии по Чувашской Республике Алексей Ежеев возглавил Росгвардию в Удмуртии.

чувашинформ.рф