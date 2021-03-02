Чувашия сохранила неиспользованные в 2020 году средства федерального бюджета

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр финансов Михаил Ноздряков на встрече с представителями фракций республиканского парламента.

Министр напомнил, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на федеральном уровне было принято решение о направлении экономии, полученной по результатам заключения государственных и муниципальных контрактов, в резервный фонд Правительства Российской Федерации. Возможными к использованию в текущем году предусматривались только законтрактованные средства.

«У нас общий объем федеральных средств, законтрактованных в 2020 году, составляет 1 миллиард 469,7 миллиона рублей. Благодаря активной работе органов власти республики с федеральными отраслевыми министерствами, с Минфином России и Федеральным казначейством их удалось восстановить и заложить в бюджете этого года», — подчеркнул Михаил Ноздряков.

По его словам, наиболее крупные суммы подтвержденных бюджетных ассигнований будут направлены на приобретение троллейбусов в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы – 1011,1 млн рублей, рекультивацию шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 «БОС» Минстроя Чувашии – 284,9 млн рублей, строительство детского сада в Новоюжном районе г. Чебоксары – 77,3 млн рублей и строительство школы в д. Кашмаши Моргаушского района – 47,2 млн рублей.

«Ни одного рубля федеральных средств мы не потеряли. В соответствии с действующими правилами и порядками в течение марта месяца мы будем получать уведомления о подтверждении возврата данных средств», — акцентировал министр финансов Чувашии.

чувашинформ.рф