Стимул к победе

Секция по хоккею в детско-юношеской спортивной школе Шумерли начала работать в начале 2018 года. Этот зимний вид спорта в городе, получив второе дыхание, стремительно набирает обороты. Мальчишки под руководством тренеров успешно осваивают навыки катания на коньках, владения клюшкой и шайбой, изучают тренировочные упражнения.



О росте мастерства юных хоккеистов говорят и итоги спортивных состязаний, в которых они принимают участие. В начале февраля шумерлинская команда состязалась во II этапе зональных республиканских соревнований «Золотая шайба» и заняла почётное 6-е место из 24-х команд в средней возрастной группе.

Однако из-за отсутствия единой формы команда шумерлинских мальчишек на турнирах внешним видом намного уступала соперникам. Желая восполнить этот пробел и вдохновить своих сыновей на покорение новых вершин, представитель родительского сообщества Марина Сидорова в социальной сети обратилась за помощью к руководителю депутатской группы «Единая Россия» в Шумерле, депутату городского Собрания депутатов Леониду Пронину. Встречный вопрос последовал незамедлительно: «В чем заключается моя помощь?»



И вот сегодня, 2 марта, спустя месяц со дня обращения за помощью, в детско-юношеской спортивной школе состоялось вручение хоккейной команде красивой формы с логотипом названия команды.

Юные хоккеисты с радостью продемонстрировали врученный им подарок – на показательный матч они вышли в новых формах.



Ну а впереди их ждет очередной республиканский турнир «Надежда», который состоится в начале марта. Наверняка врученная новая форма станет для шумерлинской хоккейной команды новым стимулом к достижению результатов.