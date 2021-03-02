Ряд социальных мер поддержки жителей Чувашии продлены автоматически

В целях сохранения уровня социальной обеспеченности и здоровья граждан в условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Правительством Чувашии были приняты решения, обеспечивающие автоматическое продление ряда социальных выплат. На встрече с журналистами министр труда Алена Елизарова уточнила: «В соответствии с данными решениями до 1 марта 2021 года было обеспечено автоматическое продление на следующий шестимесячный период предоставления таких мер социальной поддержки, как выплата ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей».

Кроме того, если срок регистрации семьи в качестве малоимущей истекает в период до 1 марта 2021 года, то этот статус продлевается на следующий шестимесячный период, при этом гражданам не нужно обращаться в отделы социальной защиты за получением соответствующей справки в целях ее последующего представления в образовательные организации для получения льготного питания на детей, компенсации родительской платы за посещение детей детских садов. Выплата социального пособия учащимся и студентам для приобретения проездных билетов на транспорте городского и (или) пригородного сообщения также должна быть произведена автоматически без предъявления справки о признании семьи в качестве малоимущей.

Также при истечении срока предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных в период с 1 октября 2020 г. по 1 апреля 2021 г., субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после представления установленного пакета документов

1 марта в эфире федеральных телеканалов была озвучена информация о том, что продление выплат на детей до 3 лет возвращается к привычному порядку. Прекращает действие порядок продления, принятый на время пандемии. До 1 марта продление выплат осуществлялось без заявления со стороны семьи. Этот беззаявительный порядок продления прекратил действие с 1 марта текущего года.

Как и прежде, до начала пандемии, после 1 марта для продления пособия гражданам необходимо обратиться с пакетом документов при наступлении срока ранее назначенной (продленной) выплаты в орган социальной защиты или МФЦ.

Новое назначение и продление срока выплаты будут производиться с момента обращения в уполномоченные органы.

Напомним, выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка предоставляются семьям со среднедушевым доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека из средств федерального бюджета на первого ребенка, из средств материнского капитала — на второго ребенка.

Подавать заявление на продление выплат необходимо по достижении ребенком возраста одного года или двух лет. Данная мера социальной поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Источник: чувашинформ.рф