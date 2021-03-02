Олег Николаев проведет прямую линию в соцсетях

12 марта в 13.00 начнется трансляция прямого эфира с Главой Чувашии Олегом Николаевым на его личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Задать вопросы руководителю республики можно уже сейчас, оставив их в комментариях под этой записью: https://www.instagram.com/p/CL6cBm5AQZr/?igshid=1qi80f5hxyxb4. Вопросы принимаются до 10 марта.

При направлении вопросов необходимо соблюдать простые правила:

1) Представиться;

2) Кратко изложить суть вопроса;

3) Оставить контактный телефон для связи.

Самые острые темы будут обсуждены онлайн, остальные вопросы будут переданы для детальной проработки и подготовки ответа в соответствующие органы власти.

чувашинформ.рф