02 Мар

Олег Николаев проведет прямую линию в соцсетях

12 марта в 13.00 начнется трансляция прямого эфира с Главой Чувашии Олегом Николаевым на его личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Задать вопросы руководителю республики можно уже сейчас, оставив их в комментариях под этой записью:   https://www.instagram.com/p/CL6cBm5AQZr/?igshid=1qi80f5hxyxb4. Вопросы принимаются до 10 марта.

При направлении вопросов необходимо соблюдать простые правила:

1) Представиться;

2) Кратко изложить суть вопроса;

3) Оставить контактный телефон для связи.

Самые острые темы будут обсуждены онлайн, остальные вопросы будут переданы для детальной проработки и подготовки ответа в соответствующие органы власти.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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