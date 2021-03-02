Олег Николаев поручил урегулировать работу сетевых организаций ЖКХ

Урегулировать нерешенные вопросы взаимодействия муниципалитетов с территориальными сетевыми организациями ЖКХ – такую задачу поставил Глава Чувашии Олег Николаев перед Кабинетом Министров в ходе обсуждения задолженности за потребленные энергоресурсы.

На еженедельном совещании в Доме Правительства руководители муниципалитетов подняли вопросы о блокировании счетов организаций-должников, передачи на баланс энергосбытовых организаций объектов сетевого хозяйства и т.д.

«Есть масса мелких территориальных сетевых организаций, которые не могут нести соответствующие обязательства. Поэтому нужно урегулировать этот вопрос, стратегически выработать единый подход и дальше поэтапно его реализовывать», — подчеркнул Глава региона.

По мнению Олега Николаева, неурегулированные вопросы не могут быть оправданием для формирования задолженности.

чувашинформ.рф