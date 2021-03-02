В Чувашии составили ТОП проблем, волнующих предпринимателей

Об этом сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии на встрече с Главой региона.

Опрос предпринимателей проводило министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

Около 45% опрошенных бизнесменов в той или иной степени испытывали административное давление. Из них 14% отмечали трудности с получением субсидий для развития бизнеса, 9% — различные сложности при технологическом присоединении к электросетям, тепло- и водоснабжению. По мнению респондентов, наиболее острыми проблемами являются частые проверки со стороны контрольно-надзорных органов, коррупция, слабая информированность, бюрократия и высокая налоговая нагрузка.

Истекший год выдался очень интенсивным, поскольку пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала резкий рост обращений к бизнес-омбудсменам.

К Уполномоченному в 2020 году всего поступило 446 обращений субъектов предпринимательства, из которых 170 письменных и 276 устных. Для сравнения: в 2019 году поступило 280 обращений субъектов предпринимательской деятельности.

«Сейчас предпринимателей интересуют больше вопросы, связанные с земельными отношениями и налогами. Мы связались с комитетом по бюджету Госсовета и министерством финансов, чтобы по итогам 1 квартала вернуться к рассмотрению 38-го Закона», — отметил бизнес-омбудсмен.

чувашинформ.рф