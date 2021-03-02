В Чувашии появится чат-бот для записи детей в первый класс

Возможности внедрения искусственного интеллекта в работу госорганов обсудили министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина и представители компании «Наносемантика». Уже сейчас новые технологии позволяют использовать электронных ассистентов, чат-боты для взаимодействия граждан с государством.

«Наносемантика» является резидентом Фонда Сколково и участником кластера NeuroNet национальной технологической инициативы. Компания с 2005 года занимается разработкой виртуальных собеседников, управляемых искусственным интеллектом. В настоящее время является ведущим российским разработчиком диалоговых интерфейсов и чат-ботов для бизнеса.

Генеральный директор компании Станислав Ашманов рассказал об успешной реализации виртуальных ассистентов в таких проектах, как интернет-порталы Минздрава России, ПАО «Сбербанк», «Триколор», университета «Высшая школа экономики» и другие.

В ходе встречи была рассмотрена возможность создания чат-бота для электронной записи детей в первый класс. В Чувашии пилотный проект планируется запустить к началу приема заявлений от родителей будущих первоклассников. С этого года прием заявлений стартует 1 апреля.

Виртуальный ассистент в автоматическом режиме будет отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с приемом детей в школу.

«Взаимодействие граждан с государством становится мультиканальным. И на сегодняшний день мы готовы запустить умного виртуального ассистента в помощь родителям для записи детей в первый класс. На этом не планируем останавливаться, будем внедрять этот сервис и в других сферах. Чат-бот будет работать двадцать четыре часа в сутки», — прокомментировала Кристина Майнина.

чувашинформ.рф