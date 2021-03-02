В Чувашии пересмотрят размеры государственных премий для деятелей культуры

С такой инициативой выступил председатель Общественного совета Минкультуры Чувашии. Виктор Бондарев отметил, что сейчас размер пожизненного ежемесячного пособия составляет 3 тысячи рублей, оно не менялось с 1994 года.

«В республике установлена ежемесячная пожизненная государственная стипендия для выдающихся деятелей культуры и искусства, их в республике 20 человек. Также у нас много лет существует государственная премия Чувашской Республики в сумме 75 тысяч, которая присуждается деятелям культуры и искусства. Государственная премия – это, зачастую, коллективный труд», — отметил Виктор Бондарев.

Олег Николаев поддержал инициативу деятелей культуры.

«Люди, о которых Вы говорите, это те, кто сделал колоссальный вклад в культуру Чувашии, в её развитие и сохранение. Очевидно, что мы должны пересмотреть все эти финансовые составляющие совместно с министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела республики», — ответил Глава Чувашии.

чувашинформ.рф