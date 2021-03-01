Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года»

В ежегодном республиканском конкурсе «Экспортер года Чувашской Республики-2020» могут принять участие как действующие экспортеры, так и организации и индивидуальные предприниматели, планирующие выйти на международный рынок.

Конкурс проводится по итогам работы в 2020 году, заявлены пять номинаций:

– «Экспортер года в сфере промышленности»,

– «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»,

– «Экспортер года в сфере услуг»,

– «Экспортер года в сфере высоких технологий»,

– «Потенциальный экспортер года».

Участники конкурса получат высокую оценку их работы экспертами, ценные призы и дипломы. Призовой фонд «Экспортера года-2020» – свыше 500 тысяч рублей.

Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 24 марта 2021 года включительно. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 30 марта.

Подробнее об «Экспортере года-2020» можно узнать на сайте: exporter21.ru/konkurs2021/

чувашинформ.рф