01 Мар

Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года»

В ежегодном республиканском конкурсе «Экспортер года Чувашской Республики-2020» могут принять участие как действующие экспортеры, так и организации и индивидуальные предприниматели, планирующие выйти на международный рынок.

Конкурс проводится по итогам работы в 2020 году, заявлены пять номинаций:

– «Экспортер года в сфере промышленности»,

– «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»,

– «Экспортер года в сфере услуг»,

– «Экспортер года в сфере высоких технологий»,

– «Потенциальный экспортер года».

Участники конкурса получат высокую оценку их работы экспертами, ценные призы и дипломы. Призовой фонд «Экспортера года-2020»  – свыше 500 тысяч рублей.

Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 24 марта 2021 года включительно. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 30 марта.

Подробнее об «Экспортере года-2020» можно узнать на сайте: exporter21.ru/konkurs2021/

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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