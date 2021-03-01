Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года»

В ежегодном республиканском конкурсе «Экспортер года Чувашской Республики-2020» могут принять участие как действующие экспортеры, так и организации и индивидуальные предприниматели, планирующие выйти на международный рынок.
Конкурс проводится по итогам работы в 2020 году, заявлены пять номинаций:
– «Экспортер года в сфере промышленности»,
– «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»,
– «Экспортер года в сфере услуг»,
– «Экспортер года в сфере высоких технологий»,
– «Потенциальный экспортер года».
Участники конкурса получат высокую оценку их работы экспертами, ценные призы и дипломы. Призовой фонд «Экспортера года-2020» – свыше 500 тысяч рублей.
Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 24 марта 2021 года включительно. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 30 марта.
Подробнее об «Экспортере года-2020» можно узнать на сайте: exporter21.ru/konkurs2021/
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