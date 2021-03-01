Около 106 тысяч обращений поступило в службу скорой помощи за три зимних месяца

Это на 4 тысячи больше чем за зиму 2019 – 2020 годов. Вместе с тем, постепенно снижается нагрузка на выездные бригады и фельдшеров по приему вызовов, которая увеличилась в период пандемии. За декабрь оперативным отделом скорой медицинской помощи зарегистрировано 40 тыс. обращений, в январе – 37 тыс., в феврале – 29 тыс.

Самая большая загруженность – у чебоксарских и новочебоксарских бригад, которые в среднем совершают по 12-14 вызовов в сутки.

За три зимних месяца врачи и фельдшеры скорой медпомощи помогли 341 пострадавшему в ДТП, из них 89 человек госпитализированы. Среднее время прибытия экстренной медицинской службы на ДТП – 9,6 минут.

Снижается и количество пациентов с жалобами на симптомы острых респираторных заболеваний: если в декабре бригады скорой оказали помощь 3,4 тыс. таких вызывающих, то в феврале уже 1,9 тыс.

Кроме того, скорые выезжали для оказания помощи 358 пациентам с инфарктом, 7,5 тыс. получившим травмы различной степени тяжести, 44 пострадавшим от укуса животных.

Напомним также, что за прошедший год автопарк скорой медицинской помощи Чувашии обновился на 57 машин.

Источник: чувашинформ.рф