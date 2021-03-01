Минстрой Чувашии контролирует подготовку рейтингового голосования по благоустройству в районах

Главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин отметил, что во всех муниципалитетах созданы рабочие группы по рейтинговому голосованию. На этой неделе будут обсуждены все организационные вопросы.
Министр Александр Героев подчеркнул, что к проведению голосования необходимо отнестись максимально серьезно.
«Вопрос находится на контроле Правительства республики и Минстроя России. Я бы попросил уделить этому отдельное внимание и совместно отработать», — подчеркнул руководитель ведомства.
Напомним, что голосование будет проходить на федеральной платформе — za.gorodsreda.ru.
Проголосовать также можно будет с помощью мобильных приложений.
Рейтинговое голосование по объектам благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая.
Источник: чувашинформ.рф
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