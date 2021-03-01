Итоги отопительного сезона глава Чувашии подвел со ссылкой на соцсети

В ходе нынешнего отопительного сезона жалобы от жителей муниципалитетов поступали в социальных сетях и по каналам Центра управления регионом.

Из Чебоксар, Новочебоксарска и Шумерли были зафиксированы обращения на аварийные отключения. А в социальные сети Главы Чувашии поступали сообщения от жителей Канаша, люди жаловались на холодные батареи.

«Нужно собрать всю информацию и проанализировать. Критические вопросы в ходе подготовительного периода нужно нивелировать. На основе анализа выявленных проблем я попросил бы выработать решения, чтобы мы максимальное количество вопросов сняли к следующему отопительному сезону. Нужно скорректировать планы и организовать работу, чтобы максимально удовлетворить запросы населения на предмет предоставления качественных услуг», — отметил Олег Николаев.

Олег Николаев добавил, что власти на местах необходимо предпринять меры по устранению проблем, возникших в ходе этого отопительного сезона, чтобы они не повторились в следующем.

чувашинформ.рф