В Шумерле состоялось закрытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы

Сегодня, 1 марта, в Центре детского творчества состоялось торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубеже

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась зам. главы администрации города Шумерли – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина. «Целый месяц мы с вами проводили мероприятия в рамках этого месячника. Ежедневно в каждом образовательном учреждении ребята знакомились с историей своей Родины, участвовали в патриотических мероприятиях, конкурсных испытаниях. Я поздравляю всех с достойным завершением месячника», — сказала она, подчеркнув значимость совместной работы всех участников образовательного процесса.

О том, что месячник действительно прошел на достойном уровне, свидетельствовала церемония награждения победителей различных конкурсов. Это конкурс макетов «Строители безмолвных рубежей», онлайн-викторина «Шумерлинский участок Сурского оборонительного рубежа», конкурсы стихотворений и методических разработок о подвигах тружеников тыла, состязания по разборке и сборке автомата и многие другие. Собравшимся было приятно услышать по видеосвязи высокую оценку представителя учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Венеры Захаровой, отметившей, что по итогам месячника Шумерля стала абсолютным лидером по количеству размещенных новостей на официальных сайтах учреждений и по работе в соцсетях.

Зрители тепло встречали самых-самых активных юнармейцев образовательных учреждений, аплодировали в поддержку участников общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе». Кульминацией праздника стало вручение переходящего кубка победителям городского смотра-конкурса «Школа патриотизма» — учащимся школы № 3.

В рамках праздника состоялось и другая церемония – чествование стипендиатов Главы Чувашии за особую творческую устремленность. О некоторых из них мы уже успели рассказать на страницах нашей газеты. О других можно будет узнать в последующих номерах.

Т. Александрова.