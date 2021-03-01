В Чувашии стартует набор нового состава Общественной палаты

Об этом заявили на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с Советом Общественной палаты республики и председателями общественных советов в регионе. Они собрались по случаю юбилейной даты – 10-летия со дня образования Общественной палаты Чувашии.

Глава Чувашии поблагодарил нынешний состав института гражданского общества за реализованные инициативы, выработанные механизмы взаимодействия, которые позволяли эффективно и своевременно реагировать на самые сложные темы, решать самые острые вопросы, волнующие население. «Важно не останавливаться на достигнутом, совершенствовать деятельность исходя из новых возможностей, в том числе цифровизации процессов, современных сервисов», — обозначил Олег Николаев.

Глава республики не исключил, что состав Общественной палаты в ближайшее время будет форматироваться. «Думаю, что неизбежны обновления, — заявил он. – Неизменным при этом должно оставаться одно – искреннее желание служить народу, обществу, ставить его интересы выше собственных».

Источник: чувашинформ.рф