В России изменились правила начисления детских пособий

В России с 1 марта отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.Ранее процедуру упростили из-за пандемии, начисления продлевали автоматически.

Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, придется собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. Так же нужно поступить при достижении ребенком двухлетнего возраста.

Кроме того, необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка.

Сейчас семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.Для детей до полутора лет ввели пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.

ria.ru