В апреле в Чувашии будут выбирать территории для благоустройства в 2022 году

Теперь отдать свой голос при выборе территорий для благоустройства можно будет онлайн, традиционное голосование на бумажных носителях не предусмотрено. Об этом сегодня на еженедельном правительственном совещании сообщил вице-премьер Павел Данилов. «Минстроем России и автономной некоммерческой организацией «Диалог Регионы» разработана платформа. Она объединит информацию о благоустройстве во всех муниципальных образованиях. Здесь же будет размещен перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году», – рассказал он.

Проголосовать за то или иное общественное пространство сможет каждый житель республики старше 14 лет. Это можно будет сделать на платформе, зарегистрировавшись по номеру телефона или через учетную запись портала Госуслуг, а также в МФЦ и с помощью волонтеров.

Ожидается, что новый формат позволит вовлечь в процесс формирования комфортной городской среды большее число людей, чтобы современные детские и спортивные площадки, преображенные скверы и парки появились именно там, где это особенно необходимо населению.

«В связи с развитием цифровизации голосование переходит в цифровой формат. Наша задача – понятно рассказать об этих изменениях населению и создать все необходимые условия для участия людей в голосовании. Важно обеспечить достаточное число волонтеров, особенно в населенных пунктах, где есть проблемы с Интернетом», – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Онлайн-голосование состоится в период с 26 апреля по 30 мая. На данный момент на платформе идет процесс загрузки данных по объектам благоустройства в муниципалитетах, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании, сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

чувашинформ.рф