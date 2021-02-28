Чувашский драмтеатр в апреле покажет спектакль о судьбе строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

В Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова готовится премьера спектакля «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое), посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Действия спектакля происходят в 1938—1945 годы. Главный герой возвращается после ранения в родную деревню, где его не было четыре года, он ничего не знает о своей семье.

Режиссер спектакля и художник-постановщик – народный артист СССР Валерий Яковлев рассказал, что премьера запланирована на начало апреля этого года.

«Спектакль «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое) открывает новые страницы истории нашей страны, в частности Чувашии. В суровые морозные дни женщины и дети рыли окопы для на строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, они болели, умирали от инфекций, голода и холода. Это должен знать каждый. Также важно не просто изучать эти события, а делать для себя важные выводы о том, как следовало бы правильно и по-человечески поступить в той или иной ситуации», — отметил Валерий Яковлев.

Источник: чувашинформ.рф