Строительство проблемного объекта по ул. Советской в Новочебоксарске на контроле властей республики

С дольщиками поз.1 по ул. Советская в городе Новочебоксарск встретились представители Минстроя Чувашии.

Строящийся жилой дом еще в феврале прошлого года был включен в Единый реестр проблемных объектов. Основные трудности У застройщика не хватает финансовых средств.

В ноябре прошлого года Глава Чувашской Республики Олег Николаев обратился в федеральный фонд защиты прав дольщиков с ходатайством о признании застройщика банкротом.

24 февраля заявление подано в Арбитражный суд Чувашской Республики.

«В течение 5 дней оно принимается к рассмотрению и затем появится в картотеке арбитражных дел. Процедура запускается, суд будет оценивать в состоянии ли застройщик достроить дом своими силами», — сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.

В декабре прошлого года застройщиком было получено новое разрешение на строительство.

По словам руководителя ООО «Альянс-Недвижимость» Алексея Фортученко для полного завершения объекта требуется еще около 20 млн рублей. Также он сообщил, что в настоящее время организация занимается привлечением дополнительных кредитных средств. Застройщик намерен завершить работы летом этого года.

Прокуратура г. Новочебоксарск обязала застройщика достроить дом в срок до 1 июня. В отношении ООО «Альянс-Недвижимость» возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании средств дольщиков.

«Объект сегодня в поле зрения как министерства, так и правоохранительных органов, поэтому наша общая задача — найти наиболее быстрый способ», — подчеркнул Владимир Максимов.

Источник: чувашинформ.рф.