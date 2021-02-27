Дорожники Чувашии в круглосуточном режиме устраняют последствия сильнейшего снегопада

На расчистке от снега на республиканских и федеральных трассах задействовано 142 единиц техники, на местных — 318. Дорожные предприятия ведут работы в первую очередь по предотвращению образования гололеда. На обработку дорог республики за сутки ушло более 2000 тонн противогололедных материалов.

«В первую очередь противогололедными реагентами обрабатываются магистральные дороги, федеральные трассы, пешеходные дорожки и опасные участки, площадки остановок общественного транспорта. Все работы выполняются в соответствии с зимним регламентом и ведутся в штатном режиме», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

В столице республики на борьбу с последствиями снегопада «Дорэкс» задействовал все ресурсы — 110 единиц техники. Из снежного плена освобождают прежде всего улицы с интенсивным движением, где ходит общественный транспорт, а также мосты и путепроводы. В общей сложности за ночь вывезено более 700 кубометров снега.

С 20 часов 25 февраля в Чувашии для движения рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств были временно закрыты федеральные автодороги. На затяжных подъёмах организовано дежурство тягачей, круглосуточное дежурство дорожных организаций и дежурно-диспетчерских служб.

В течение ночи были максимально убраны все основные магистрали. Движение на федеральных дорогах возобновлено. Работа по очистке дорог и дворов продолжается.

Источник: чувашинформ.рф