Дополнительно из республиканского бюджета на развитие физической культуры и спорта будет выделено 309,7 млн рублей

В 2021 году продолжится программа капитального и текущего ремонта существующих муниципальных спортивных объектов. Поддержаны заявки на укрепление материально-технической базы 11 учреждений в сфере физической культуры и спорта, расположенных в Алатырском, Ибресинском, Канашском, Шумерлинском, Ядринском районах, городах Алатырь, Канаш, Чебоксары, Новочебоксарск и Шумерля. На эти цели из республиканского бюджета планируется направить порядка 74,4 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены средства на разработку проектов строительства спорткомплексов с плавательными бассейнами для республиканской школы плавания (СШОР №9), здание которого в прошлом году было признано аварийным, и физкультурно-оздоровительного центра «Росинка».

«На развитие физической культуры и спорта в 2021 году в республиканском бюджете было предусмотрено более 1 млрд 162,9 млн рублей. При уточнении республиканского бюджета дополнительно нашей отрасли выделено 309,7 млн рублей. Существенные вложения предусмотрены на развитие спортивной инфраструктуры региона. Предусмотрены средства на строительство стадионов в городе Ядрине, селах Яльчики и Порецкое, футбольных полей в городе Козловке, посёлке Урмары, селе Красные Четаи и в Чебоксарском районе. Также выделяются средства на реконструкцию футбольного поля ДЮСШ «Энергия» в городе Чебоксары, строительство плоскостного стадиона при школе №8 Новочебоксарска, физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ишлеи Чебоксарского района», — пояснил министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.

Также предусмотрены средства на разработку проектов строительства трассы маутинбайка при СШОР №7 имени Валерия Ярды, освещённой лыжероллерной трассы при СШОР №2, проекта реконструкции здания Чебоксарского училища олимпийского резерва Минспорта Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.