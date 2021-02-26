Проблемы Шумерли – отдельным пунктом

Традиционно в феврале в муниципалитетах республики подводятся итоги социально-экономического развития за предыдущий год. Две недели назад такое мероприятие состоялось в Шумерлинском районе с участием Главы Чувашии Олега Николаева. А 25 февраля совещание прошло в Шумерле, в этот день в городе с рабочим визитом побывал зам. председателя Кабинета Министров Чувашии Павел Данилов.

Обсуждению итогов и задач предшествовали посещение блочно-модульной котельной Чувашгаза по ул. К. Маркса и встреча с жильцами дома № 18 по ул. Щербакова, в ходе которой поднималась проблема отопления. Много лет, по словам председателя здешнего ТСЖ Натальи Мироновой, в квартирах холодно. Мало того, что в системе подачи тепла дом конечный, так еще и теплотрасса голая. О температуре воды в ней может говорить тот факт, что снег на неизолированных трубах почти не тает.



Чуть позже состоялась еще одна встреча: зам. главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Альбины Ксенофонтовой с жильцами дома № 17 по ул. Урукова. Речь шла о расселении дома. В недавнем Послании Госсовету Глава республики Олег Николаев поставил задачу досрочно завершить республиканскую программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для выполнения этой задачи уже в 2021 году планируется расселить 105 жителей из аварийных домов (ул. Урукова, 17 и ул. Сурикова, 95) в Шумерле. Ранее переселение жильцов этих домов планировалось на 2024—2025 годы. Людям предстоит переехать в новостройку у автовокзала. Сейчас на месте будущей многоэтажки только расчищают территорию под стройплощадку.



Само совещание прошло в стенах Детской школы искусств № 1. В нем участвовали депутаты Госсовета Чувашии Сергей Мельников и Кияметдин Мифтахутдинов, члены городского Собрания депутатов, представители общественных организаций, руководители учреждений и служб. Повестка дня была разделена на два основных блока: непосредственно итоги развития города и проблемы, которые это развитие тормозят и которые необходимо решать.



О том, с какими результатами Шумерля подошла к 2021 году, аудиторию проинформировала первый зам. главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальник финансового отдела Елена Туличева. Локомотивами нашей экономики по-прежнему являются машзавод и комбинат автофургонов, на долю которых пришлось 11,5 млрд рублей объема отгруженной продукции обрабатывающих производств из 11,7 млрд. Несмотря на снижение объема по сравнению с 2019 годом, у них все же есть рост по отношению к году 2018. В сфере малого бизнеса зафиксирован рост числа субъектов на 15 % за счет самозанятого населения (зарегистрировались в этом статусе 288 человек). На столько же процентов вырос (до 2,1 млрд рублей) оборот розничной торговли, в основном за счет онлайн-торговли. А вот по кому сильнее всего ударил коронавирусный кризис, так это общепит. Там проседание составило порядка 40 % по сравнению с благополучным 2019 годом. Что касается бюджета города, то доходная часть исполнена в сумме 651,2 млн рублей, расходная – 649,9 млн. Как было отмечено в докладе, 432,4 млн рублей направлено на социальную сферу.



Выступление главы администрации Валерия Шигашева о проблемах и путях их решения не столь изобиловало цифрами, но пунктов в нем было предостаточно. Кажется, впервые за последнее десятилетие участники подобных итоговых мероприятий услышали не бравурную речь с очернением работы своего предшественника на посту и похвалой собственных действий, а признание: проблем накопилось так много и они так глубоки, что трудно сразу определить, с какой стороны к ним подойти и какой выход из ситуации будет лучшим. В числе болевых точек были названы МУПы (новые ШПТиВ и «Чистая вода», уже наработавшие миллионные долги и убытки, и давно действующие «Коммунальник» и электросеть), повисший в воздухе вопрос с расширением кладбища, со строительством приюта для безнадзорных животных, капитальный ремонт учреждений образования и детского лагеря «Соснячок», обеспечение участками многодетных семей и еще много чего. Определенные шаги уже делаются, вырабатываются решения, отметил Валерий Шигашев, познакомив аудиторию с некоторыми из них. Однако в большинстве своем реализация задуманного требует серьезной помощи из вышестоящих бюджетов.



В ходе выступлений от шумерлинских депутатов и общественников прозвучали вопросы по докладам, замечания и предложения. Зам. председателя Правительства Чувашии Павел Данилов акцентировал внимание на практиках и подходах к реализации проекта «Жилье и комфортная городская среда».

Наталья Игнатьева.

Источник: администрация г. Шумерли.