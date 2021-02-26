Правительство Чувашии увеличило финансирование отрасли сельского хозяйства

В рамках первого в этом году уточнения бюджета Чувашской Республики на поддержку аграриев дополнительно предусмотрено более 600 млн рублей. Соответствующий проект закона рассмотрел сегодня Кабинет Министров Чувашской Республики.

«Финансирование отрасли АПК в 2021 году в целом составит более 2,4 млрд рублей. Это с ростом за последние 2 года более чем на 29 процентов»,- заместитель министра сельского хозяйства Чувашии уточнила Марина Загребаева.

Дополнительные средства направят на обновление техники для аграриев. Предусмотрены также средства на субсидирование мукомолов и хлебопеков в размере 62 млн рублей.

Появились и новые направления, стартовал проект «Школа фермеров». Для его поддержки предусмотрено 150 млн рублей.

В последние годы зарекомендовало себя инициативное бюджетирование. Общий объём финансирования программы в 2021 году составит 450 млн рублей.

Также при уточнении бюджета предусмотрены средства на возмещение части затрат на содержание поголовья коров в сумме 171,4 млн рублей. Подобная форма поддержки тоже показала свою эффективность в 2020 году.

Источник: чувашинформ.рф