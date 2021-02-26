Поздравляем победителей конкурсов

17 февраля в школе № 1 были подведены итоги конкурса эссе «Память жива», посвящённого Международному дню памяти жертв Холокоста.

Перед написанием творческих работ обучающимися 10а и 11а классов были подготовлены доклады, собраны материалы для информационного стенда, просмотрены фильмы. Также обучающиеся познакомились с историческими изданиями о Холокосте. Жюри конкурса присудило 1 место Елизавете Чернышевой и Екатерине Фроловой, 2 место – Ксении Михуткиной и Анастасии Фёдоровой, 3 место — Юлии Заварыкиной и Михаилу Красноярову.



19 февраля стали известны имена победителей другого школьного конкурса сочинений — «Вам, ковавшим Победу в тылу и на фронте!», проводившегося в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Авторы сочинений-писем должны были рассказать о родственниках – участниках боевых действий или тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны, о вкладе родного города в Великую Победу.



Подводя итоги конкурса, жюри отметило высокую патриотическую направленность всех представленных сочинений-писем, их оригинальность, творческий подход авторов, искренность и большой интерес как к истории Великой Отечественной войны, так и к истории Отечества и своего родного края.



Выражаем благодарность всем, кто принял участие в конкурсе, и поздравляем победителей: Анастасию Рысеву, Лидию Михайлову — 1 место; Елену Орлову, Ольгу Александрову — 2 место; Екатерину Фролову, Анастасию Фёдорову, Ксению Михуткину — 3 место.



М. Леванова, учитель шк. № 1, руководитель ШМО

гуманитарного цикла.