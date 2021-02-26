20 февраля в ДК «Восход» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Торжественная обстановка чувствовалась с самого порога – своими яркими выступлениями гостей встречали духовой оркестр и отряд барабанщиц «Ника».

Сильную половину человечества и всех тех, кто стоял и стоит на страже Родины сегодня, поздравил глава города Шумерли Сергей Яргунин. Он выразил слова благодарности и признательности в адрес участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, совместно ковавших Победу, в адрес ветеранов Вооруженных сил, воинов-интернационалистов, участвовавших в различных военных конфликтах. Глава города также рассказал о том, что в Шумерле проходит месячник оборонно-массовой работы, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и отметил его значимость в патриотическом воспитании молодежи.



Под аплодисменты собравшихся защитникам Отечества, проявляющим активную жизненную позицию, были вручены благодарности администрации города Шумерли. Праздничный концерт удался на славу. Танцевальные коллективы ДК «Восход» и другие талантливые исполнители просто блистали на сцене. Их выступления надолго оставят в сердцах зрителей самые теплые воспоминания.

Татьяна Александрова.