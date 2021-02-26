На пути к мечте

В республике с 12 января по 25 февраля проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры муниципального этапа, а также регионального этапа прошлого учебного года состязались за право представлять республику на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Всего в региональном этапе проверили свои знания по 22 предметам более 2000 детей.

Проявили себя в региональном этапе олимпиады и шумерлинские школьники, среди которых ученица 11 класса школы № 2 Любовь Петрова. Она стала призёром сразу по двум предметам – обществознанию и географии. Если по обществознанию это была первая проба своих сил, и довольно-таки успешная, то по географии она принимала участие в региональном этапе олимпиады ещё в 9 классе. Благодаря учителю географии школы № 1 Луизе Геннадьевне Мутиной, этот предмет стал для девушки не просто любимым, а незаменимым увлечением. Видимо, в этом и кроется секрет того, как Любе легко даются знания по предмету.



А вот обществознание для девушки предмет, позволяющий раскрыть двери профессионального будущего. Подготовка ко Всероссийской олимпиаде школьников помогла ей более углубленно изучить его. Достойный результат показал правильность выбранного пути, придал уверенность в своих силах. Трудоспособность Любови в получении знаний умело направлялась в нужное русло учителем истории и обществознания школы № 2 Натальей Владимировной Ладониной, что сыграло немаловажную роль в достижениях.

Помимо Всероссийской олимпиады школьников Любовь активно участвует в олимпиадах, проводимых высшими учебными заведениями. Среди старшеклассников они пользуются большой популярностью, так как при успешном выполнении заданий отборочного тура им при поступлении в эти вузы будут начислены дополнительные баллы, а победители и призёры смогут поступить вообще без результатов ЕГЭ. Будущая выпускница приняла участие в 4-х онлайн-олимпиадах московских вузов и во всех вышла в заключительные туры. Их результаты пока неизвестны, но в любом случае девушка уже заработала себе дополнительные 5-7 баллов.

Л. Петрова училась на все «пятёрки» до 9 класса в школе № 1. У неё никогда ни в одной четверти не было других оценок. Девушка призналась, что ей легко дается учёба. К тому же, родители не уставали напоминать о важности получения хорошего образования, о том, что от качества знаний зависит дальнейшая жизнь. Такая установка стала для неё маяком школьной жизни. Любовь с начальных классов научилась стремиться к лучшему, акцентировать внимание на основных моментах в освоении учебного материала, работать на результат.



Среднее образование девушка получает в школе № 2. Причиной перехода в эту школу стала успешная реализация в её стенах социально-гуманитарного профиля. Однако, как сообщила наша героиня, первая школа, где прошли её детские годы, навсегда останется на первом месте.



Постепенно, по мере взросления и освоения новых знаний, у Любови сформировалась картина своего будущего, и немалое место в ней занимают путешествия. Свою мечту — путешествовать по миру — она превратила в цель, для достижения которой готова потрудиться: успешно сдать ЕГЭ, поступить в вуз и освоить интересующую профессию, устроиться на работу, получать достойную зарплату, путешествовать по миру.



В настоящее же время перед ней стоит конкретная задача – успешно сдать ЕГЭ. Для этого она составила свой график подготовки: посещение уроков, занятия с репетиторами и в онлайн-школе, выполнение заданий. Каждую неделю она прорешивает новые варианты контрольно-измерительных материалов по математике, пишет сочинение на новую тему, читает художественную литературу не только для учёбы, но и для души.



Мы уверены, что у этой скромной и целеустремленной девушки получится все, что она задумала. Желаем ей и дальше следовать велению своего сердца, оставаться верной самой себе.

Марина Ветликова.