Минстрой Чувашии приступает к разработке законопроекта о выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам

Сегодня на совещании в Минстрое Чувашии обсуждалась возможность выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам как одного из альтернативных вариантов обеспечения жильем данной категории граждан. Отметим, что данный механизм поручил разработать Глава Чувашии Олег Николаев.

В совещании приняли участие представители Минфина и Минобразования Чувашии, а также администрации г. Чебоксары и Прокуратуры.

Поскольку в Чувашии такой практики еще не было, в настоящее время изучается опыт других регионов и формируются предложения по основным положениям и механизмам законопроекта. Ключевые критерии – возраст получателей, срок сертификатов, территориальный охват (отдельный муниципалитет, либо вся республика), стоимость квадратного метра, площадь жилья, а также рынок покупки жилья (первичный, вторичный).

чувашинформ.рф