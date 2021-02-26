Местным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка

Сегодня в рамках внеочередного заседания правительства Чувашии первый вице-премьер – министр финансов Михаил Ноздряков сообщил, что при уточнении республиканского бюджета 2021 года значительно — на 4,4 млрд рублей — увеличиваются межбюджетные трансферты муниципальным образованиям. С учетом этих средств общий объем помощи местным бюджетам оценивается в 26,8 млрд рублей, что почти на 20% больше действующего плана 2021 года и на 2,4% больше уровня 2020 года

Наибольшая дополнительная сумма — 1,9 млрд рублей — направляется на укрепление материально-технической базы и модернизацию инфраструктуры городских и районных школ, детских садов и оздоровительных лагерей. Более 1 млрд рублей выделяется на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Около 425 млн рублей – на программы развития жилищного строительства.

Предусматриваются ассигнования на ремонт и закупку оборудования для школ искусств, музеев, учреждений физкультуры и спорта, на ремонт дорог местного значения, на ликвидацию несанкционированных свалок.

«Кроме того, 77 миллионов рублей выделяем на программы инициативного бюджетирования. С учетом этих средств общий объем финансирования данного направления составит 482 миллиона рублей. И это только из республиканского бюджета», — пояснил Михаил Ноздряков, добавив, что в прошлом году на реализацию проектов, основанных на местных инициативах, было направлено 465,5 млн рублей.

Источник: чувашинформ.рф