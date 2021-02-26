Люди спрашивают

В период трехдневных выходных в социальных сетях была обозначена проблема: из-за аномальных морозов произошло промерзание водопровода к детскому саду № 14 «Солнышко», возникла проблема с подачей воды.

По информации, размещенной на официальной странице администрации в сети Инстаграм, решение вопроса было сразу же взято под контроль. Заместителем главы администрации — начальником Управления градостроительства и городского хозяйства Альбиной Ксенофонтовой был возглавлен оперативный штаб по ликвидации аварии, подключены силы МУП «Чистая вода», МУП «ШПТиВ» и УК «СУ 8». Рассматривалась возможность при необходимости временно перевести воспитанников вышеназванного дошкольного учреждения в детский сад № 4 «Ладушки».

Как сейчас обстоят дела с подачей воды в детский сад? Этот вопрос, заданный нам читателями, газета адресовала заведующей детским садом «Солнышко» Марине Фазлуллиной.



«На данный момент наши воспитанники продолжают посещать родной детский сад, но ежедневно приходит минимальное количество детей. Сегодня, например, 20 — в каждой группе по 2-3 ребенка. Это связано с тем, что мы разъяснили родителям сложившуюся ситуацию и попросили, если есть возможность, временно оставить детей дома. До родителей также была доведена информация, что, если детский сад будет необходим большому количеству детей, они будут распределены по близлежащим дошкольным учреждениям. На сегодня такой потребности нет. МУП «Чистая вода» организовал нам ежедневный подвоз холодной воды, а горячая вода есть в наличии в прачечной. Для ухода за небольшим количеством детей, посещающих сегодня детский сад, воды достаточно и на этой неделе, пока решается вопрос с отогревом трассы, сложностей возникнуть не должно. А к понедельнику, возможно, все наладится. Ведь этот вопрос находится на контроле руководства города Шумерли и к его разрешению подключены все ответственные организации».

Еще одна тема, поднятая шумерлинцами в соцсетях, — некачественная расчистка пешеходных дорожек, подходов и спусков в сквере Победы, из-за чего там были образованы накаты, препятствующие передвижению.



Этот вопрос был поднят 24 февраля, в один из самых холодных дней нынешней зимы. Ввиду сильных морозов расчистка территории мемориала была временно приостановлена. Как сообщил корреспонденту газеты директор МУП «Коммунальник» Александр Балакирев, уже утром следующего дня (25 февраля) работа была проделана в полном объеме. Тротуары, дорожки, подходы и спуски к скверу прочищены, работы ведутся и на других территориях города.

Подготовила Т. Александрова.

В ходе прямого эфира, который вела газета «Вперёд» (социальная сеть Инстаграм, группа газеты @redvpered) с совещания по итогам развития города, от подписчиков был направлен вопрос:

«Предоставляются ли на территории города участки под ИЖС нельготным категориям граждан?»

Администрация города сообщает (ответ можно также увидеть в комментариях под видео с итогового совещания), что для предоставления земельного участка на праве аренды необходимо определиться, для каких целей он нужен. На сайте г. Шумерли www.gshum.cap.ru в разделе « Земельные ресурсы» имеется перечень земельных участков, свободных от застройки. Вы можете ознакомиться с данным списком.



В любом случае, необходимо обратиться в администрацию города к специалисту либо по телефону 8(83536)2-41-17. Можно будет обсудить, в какой части города, какой площади интересует земельный участок. Уточняем, что предоставление земельного участка на праве аренды возможно только по результатам проведенного аукциона.