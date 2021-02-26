Куда теряются вторые половинки: почему «замужних» больше, чем «женатых»?

Считающих себя женатыми мужчин в России на 51 тыс. меньше, чем замужних женщин. Откуда такая разница и как менялись со временем ответы мужчин и женщин о состоянии в браке?

Превышение замужних женщин над женатыми мужчинами наблюдается на всех переписях населения во всех странах мира. Россия – не исключение. Самая большая разница в истории нашей страны была зафиксирована по результатам переписи 1970 года: состоящими в браке себя назвали 28,93 млн мужчин и 29,59 млн женщин, проживавших в РСФСР. Женщин, считавших себя замужними, оказалось на 659 тыс. больше.



В 1959 году на 23,92 млн женатых мужчин приходилось 24,17 млн замужних женщин, разница составляла 249 тыс. Но это заметно меньше, чем в довоенный период. Так, по результатам переписи 1939 года на 21,3 млн женатых мужчин в РСФСР приходилось 21,87 млн замужних женщин (разница – 571 тыс.), а в 1926 году разница составила 460 тыс. (19,34 млн и 19,8 млн соответственно).

Примечательно, что даже первая перепись населения Российской империи 1897 года зафиксировала разницу в ответах о брачном состоянии – 335 тыс. (24,65 млн женатых мужчин против 24,98 млн замужних женщин).



«Подобная разница – один из интересных фактов, который связан не с государством или экономическим положением, а с психологией мужчин и женщин», – считает Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В переписных листах долгое время в вопросе о состоянии в браке предлагалось либо ответить однозначно, либо выбрать один из вариантов ответов: «женат/замужем», «разведен/а», «никогда не состоял/а в браке», «вдовец/вдова» – то есть фиксировались официальные регистрируемые события. И только в последние десятилетия появилась градация: «разошелся/разошлась», «состою в незарегистрированном супружеском союзе». Расширение вариантов ответов стало следствием развития брачно-семейного поведения людей: все больше становилось незарегистрированных союзов и не всегда супруги спешили разводиться официально даже после того, как переставали жить вместе.



С добавлением уточняющего ответа «разошелся/разошлась» разница между мужчинами и женщинами, состоящими в браке, уменьшилась в 20 раз. По итогам переписи 1979 года она составила уже 33 тыс. (женатыми оказались 33,26 млн мужчин, а замужними – 33,3 млн женщин), в 1989 году – 28 тыс. (36,22 млн против 36,25 млн), а в 2002 году – 67 тыс. (33,91 млн состоящих в зарегистрированном и незарегистрированном браке мужчин против 33,98 млн женщин).

«Сейчас для многих респондентов, особенно мужчин, стал приемлемым ответ о незарегистрированном супружеском союзе. Если раньше мужчина мог назвать себя холостым, то сегодня – в браке, хоть и неофициальном. И таких респондентов становится больше», – поясняет Елена Егорова.



В переписных листах грядущей Всероссийской переписи населения будут выделены 6 категорий брачного состояния: «состою в зарегистрированном браке», «состою в незарегистрированном супружеском союзе», «разведен(а) официально (развод зарегистрирован)», «разошелся(лась)», «вдовец/вдова», «никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе».

Чувашская Республика



На момент проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашии проживало 1252 тыс. человек, из них больше половины (670 тыс., или 53,5 %) — женщины. На 1000 мужчин в республике приходилась 1151 женщина. Численность женщин по итогам переписи является преобладающей во всех городских округах и муниципальных районах республики. Наиболее высокий удельный вес женщин (более 55 % от общего числа жителей) в Чебоксарах, Алатыре, Шумерле и в Козловском районе.



При опросе населения вопрос о семейном положении задавался лицам в возрасте 16 лет и старше, то есть почти 80 % всех жителей республики оценили свой семейный статус, подтверждать который документально не требовалось.



Стремление женщин к семейному очагу – факт известный. И когда женщина думает, что отношения с избранником – это уже навсегда, то сильная половина подчас не разделяет этого мнения. Это объясняет, почему почти 291 тыс. женщин утверждали, что состоят в браке (зарегистрированном и незарегистрированном) и только 288 тыс. мужчин заявили при опросе, что женаты. То есть почти 3 тыс. мужчин продолжали себя считать холостыми.



За межпереписной период на 0,4 процентных пункта сократилась доля лиц, никогда не состоящих в браке, и на 0,7 процентных пункта – состоящих в браке.



Поводом задуматься является и число распадающихся семейных союзов. Их доля возросла на 0,6 процентных пункта, так же, как и вдовых – на 0,5 процентных пункта. ВПН-2010 выявила в республике 105 тыс. одиноких вдов и почти 17 тыс. вдовцов.



Процессы, происходящие в брачной структуре населения и рождаемости, сказались на числе и составе домохозяйств. Средний размер домохозяйства в республике, по данным переписи населения, составил 2,6 человека (в 2002 году – 2,8 человека). Невысокий средний размер домохозяйства в целом по республике обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих из одного или двух человек, – их насчитывалось более половины.



Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что в республике 156 тыс. семей воспитывали несовершеннолетних детей, из них 65 % – семьи с одним ребенком, 30 % – с двумя детьми, 5 % – с тремя и более детьми. Из числа семей, имеющих детей младше 18 лет, 29 % матерей и 3 % отцов воспитывали детей без супруга (супруги).



Оценить, как изменилось брачное состояние населения, мы сможем после подведения итогов предстоящей переписи населения.

Чувашстат, ВПН-2020.