Заслуженная награда

В преддверии Дня защитника почетного знака «За заслуги перед Шумерлинским районом» удостоен житель Шумерлинского сельского поселения Аркадий Осипов. Награду, а также благодарственное письмо и памятные подарки ему вручил глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов.

Аркадий Осипов родился и вырос в деревне Хорабыр Красночетайского района. Закончил топографическое училище в Сысерти Свердловской области. Служил в Западной группе Советских войск (ГДР), после службы в армии работал в Чувашском филиале Горьковского треста инженерно-строительных изысканий, затем — в Чувашском филиале Московского института по проектированию водохозяйственных объектов. Обосновался в Шумерле в сентябре 1974 года. Работал старшим инженером-землеустроителем Управления сельского хозяйства Шумерлинского райисполкома, главным инженером-землеустроителем районного агропромышленного объединения «Сура» и районного Совета народных депутатов. В связи с реорганизацией объединения был переведен в государственный комитет по земельной реформе и земельным ресурсам – председателем Шумерлинского межрайонного земельного комитета. В должности руководителя межрайонного отдела № 3 Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Чувашской Республике трудился до мая 2010 года. Аркадий Осипов награждался почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР и Госкомзема России, ему присвоено звание «Заслуженный землеустроитель Чувашской Республики», награжден нагрудным знаком «Почетный землеустроитель России», а также многочисленными почетными грамотами администраций Шумерлинского района, Шумерлинского сельского поселения, города Шумерли.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.