В Чувашию поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V»

Аптечная база ГУП ЧР «Фармация» Минздрава Чувашии получила еще одну партию вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак. Она составляет 1900 доз. В общей сложности в республику уже поступило более 29 тысяч доз вакцины. В скором времени вакцину доставят в поликлиники и пункты вакцинации, после чего прививку получат заявившие о желании согласно записям в листах ожидания.

Отметим, что поставка вакцины в регион будет продолжена. Таким образом, иммунизация будет доступна для всех желающих.

Источник: чувашинформ.рф