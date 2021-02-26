В Чувашии расходы на здравоохранение в 2021 году выросли на 2,3 млрд. рублей

Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Михаил Ноздряков при обсуждении с Правительством республики изменений в республиканский бюджет на 2021 год.

На здравоохранение в 2021 году дополнительно выделяется 2335,6 млн. рублей, из которых 1,5 млрд. рублей, поступившие из резервного фонда Правительства Российской, будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медорганизаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на больницы остается высокой. Это требует дополнительных расходов. Такая поддержка позволит своевременно и в полном объёме оказывать медицинскую помощь пациентам», — отметил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

чувашинформ.рф