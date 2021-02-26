В Чувашии готовятся к реновации библиотек

Возможные решения обсудили на совещании руководителей государственных и муниципальных библиотек.

В приоритете — создание информационного, интеллектуального пространства, сохранение культурного наследия, развитие интереса граждан к чтению, приобщение молодежи к научным знаниям и творчеству, обеспечение доступности библиотек для инвалидов.

«Поддержка республиканских органов власти позволила начать процесс реновации библиотек, что предполагает создание в них современного комфортного функционального пространства для всех и каждого, вне зависимости от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха, социальной адаптации и реабилитации, творческими мастерскими», — отметила директор Национальной библиотеки Роза Лизакова.

Особенностью деятельности библиотек республики в 2020 году стал переход на библиотечное обслуживание населения в дистанционном режиме.

Среди задач на текущий год — выполнение целевых показателей государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» и национального проекта «Культура», дальнейшая модернизация и цифровая трансформация работы государственных и муниципальных библиотек, развитие электронных информационных ресурсов.

«Сегодня библиотека это не только книга, это информационные технологии, VR технологии, игровые книги, аудио технологии. Но я все-таки считаю, что современные технологии нужны, чтобы привлечь интерес к именно к книге», — подчеркнула министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Ранее мы писали, что библиотеки нового поколения появятся в каждом районе Чебоксар.

чувашинформ.рф