Более 760 млн рублей будет направлено на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

В своем Послании Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу модернизации первичного звена здравоохранения с акцентом на сельскую местность, где состояние инфраструктуры здравоохранения хуже, чем в крупных городах. Это повысит доступность первичной медицинской помощи для жителей республики.

В 2021 году 760,4 млн рублей планируется направить на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, из них 252,7 млн рублей – на возведение 54 фельдшерско-акушерских пунктов и 135,3 млн рублей – на строительство 7 врачебных амбулаторий.

«Всего до 2026 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в республике будет построено 133 объекта здравоохранения – 2 новые поликлиники в сельской местности, 103 ФАПа, 9 отделений врача общей практики и 19 врачебных амбулаторий. Все новые объекты здравоохранения будут обеспечены дорогами и подъездными путями к ним», – пояснил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Источник: чувашинформ.рф