Августа Уляндина в мире искусства занимает особый пьедестал. Яркая индивидуальность певицы давно покорила самого искушенного зрителя. Её непривычная манера исполнения, оригинальная стилизация старинных народных песен кому-то нравится, кому-то, мягко говоря, не очень. Но даже самые строгие критики признают, что Августа Уляндина — артистка, ни на кого не похожая. За плечами народной артистки Чувашии, обладательницы почетного звания «Достояние республики», кандидата филологических наук, преподавателя, доцента факультета искусств Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова — учеба в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова и Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки.



Родилась будущая звезда на шумерлинской земле, в Бреняшах, в простой семье колхозников: мама работала дояркой, папа — водителем. Августа была пятым, самым младшим ребенком в семье. Так получилось, что в основном ее воспитывали бабушка с дедушкой. Дедушка по материнской линии, Алексей Герасимович Ярды, — родственник олимпийского чемпиона Валерия Ярды.



23 феврала в ДК «ЧГУ» состоялся большой праздничный концерт по случаю юбилея народной артистки Чувашской Республики Августы Уляндиной. В своем приветственном слове глава Шумерлинского района Борис Леонтьев и глава администрации Лев Рафинов выразили слова восхищения, глубокого уважения и признательности. В торжественной обстановке юбиляру были вручены знак «Почетный гражданин Шумерлинского района» и алая лента.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.