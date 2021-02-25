Один из «Валдаев» будет носить имя кораблестроителя Алексея Крылова

Так решили жители Чувашии по результатам опроса, проведённого в группе «Чувашская Республика» в ВКонтакте. За то, чтобы назвать судно именем известного учёного, высказались почти 33% опрошенных.

Наш земляк родился в 1863 году в Алатырском уезде. Алексей Николаевич Крылов – основоположник теории корабля. Также он является автором множества работ по теории магнитных и гироскопических компасов, механике, математике, астрономии и по артиллерии.

Напомним, что в Чувашию прибудут три «Валдая». Об этом Олег Николаев договорился с Председателем Правительства страны Михаилом Мишустиным.

В ближайшее время жители Чувашии будут голосовать за выбор имён для ещё двух «Валдаев».

чувашинформ.рф