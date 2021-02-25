Главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин призвал принять активное участие в голосовании за благоустраиваемые территории

Чувашская Республика с 2017 года участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Жилье и городская среда».



С этого времени по результатам программы в республике благоустроено 157 дворовых территорий и 109 общественных пространств. Программа направлена на улучшение качества жизни жителей республики. «При этом стоит задача, чтобы при формировании планов благоустройства, как можно больше жителей участвовало в выборе этих территорий», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии — главный архитектор республики Александр Шевлягин.



С этого года Минстрой России совместно с АНО «Диалог Регионы» создали специальную платформу - https://za.gorodsreda.ru/

Данный портал будет аккумулировать информацию по благоустраиваемым объектам всей страны, ее сможет увидеть любой пользователь.

«Мы стремимся, чтобы каждый житель республики участвовал в формировании комфортных пространств, выражал свои интересы и задумки, которые он хочет видеть в проектах», — подчеркнул главный архитектор республики.

Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая. 25 муниципальных образований примут участие в голосовании. На каждую территорию будет представлено не менее 2 дизайн проектов.

На платформе можно зарегистрироваться через портал ГосУслуги. Также, для того чтобы помочь гражданам проголосовать будут привлечены волонтёры. С 24 февраля открыт приём заявок на участие в волонтерском движении. Около 700 человек уже изъявили желание. Для удобства будет работать и мобильное приложение.

Результаты, которые будут суммированы по итогам голосования, лягут в адресный перечень тех территорий, которые будут благоустраиваться в 2022 году.

В дальнейшем население на портале сможет участвовать в контроле за реализацией. Граждане смогут дать свою оценку выполняемым работам. Обратная связь жителей по благоустройству будет контролироваться федеральным Минстроем.

minstroy.cap.ru