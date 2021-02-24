Чувашский жеребец в Москве выиграл главный зимний приз для рысистых лошадей

В морозный день 21 февраля на Центральном Московском ипподроме был разыгран главный зимний приз среди рысистых лошадей – приз памяти В.О. Витта или Зимнее Дерби.

В заезде в упорной борьбе чувашский жеребец Moon Fantasy RM (Pine Chip — Лунная Фантазия) вырвал победу на дистанции 1600 метров. По снежной дорожке жеребец под управлением молодого и талантливого наездника Александра Попова показал резвость 2.03,1, что считается высококлассным результатом при зимних погодных условиях.

Стоить отметить, что четырехлетний жеребец Moon Fantasy RM, рожденный у нас на Чувашском конном заводе, последние 2 года отлично проявлял свои лидерские качества, особенно отличившись за осенне-зимний сезон 2020 года. Начало 2021 года стало звездным для пары Moon Fantasy RM и Александра Попова. Интересный факт, что три года назад этот приз выиграл его родной брат Moon Man RM. Это указывает на высокий уровень Чувашского конного завода в селекционной работе. Пожелаем им удачи и продолжения побед!