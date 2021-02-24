Расходы республиканского бюджета Чувашии планируется увеличить на 7 млрд рублей

В рамках первого уточнения республиканского бюджета Чувашии на 2021 год его доходы планируется увеличить более чем на 6 млрд. рублей, расходы – на 7 млрд рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, анонсируя рассмотрение соответствующего законопроекта на предстоящем внеочередном заседании регионального правительства, которое пройдет в пятницу 26 февраля.

«С учетом увеличения общий объем расходов республиканского бюджета оценивается в 71,4 млрд рублей, что почти на 2 млрд больше уровня прошлого года. Дополнительные средства – более 5 млрд рублей — планируется выделить на социальный блок, 971 млн рублей — на реализацию национальных проектов. При этом существенно – на 4,4 млрд рублей — предполагается увеличить объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам», — отметил Михаил Ноздряков.

Министр финансов также сообщил, что на реализацию Послания Главы Чувашской Республики на 2021 год по предварительной оценке планируется направить более 4 млрд рублей.

чувашинформ.рф