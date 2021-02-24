Олег Николаев: нужно сделать все, чтобы в деревнях Чувашии была питьевая вода

24 февраля на очередном заседании Кабинета Министров Чувашии руководитель региона призвал Минстрой республики ускорить разработку единых стандартов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

«Сигналы из населенных пунктов, прежде всего, сельской местности, о том, что вода из колодцев уходит, вода становится менее доступной, только усиливаются. И если здесь мы с вами будем реагировать только после того, как проблема появится, мы будем просто не успевать», – сказал Глава Чувашии.

Олег Николаев поручил республиканскому Минстрою форсировать работу в этом направлении с учетом имеющихся ресурсов и планов.

Напомним, в планах на этот год стоит ремонт 95 источников водоснабжения в районах республики, а также начало строительства водовода южного куста, поддержанного Президентом страны Владимиром Путиным.

чувашинформ.рф